Traffico Roma del 17-04-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 08:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E ARDEATINA E IN ESTERNA SI STA’ IN FILA TRA LA VIA PRENESTINA E
LA VIA TIBURTINA E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA TRA LA CASSIA E CASAL DEL
MARMO
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
IN TANGENZIALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FORO
ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA PALMIRO
TOGLIATTI .
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DI CAPANNELLE ALL’INCROCIO CON VIA DEL CALICE.
PRUDENZA ANCHE IN VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA
GASPERINA.
MOLTO TRAFFICO SULLA FLAMINA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE.
SI PROLUNGANO I LAVORI NOTTURNI SULLA VIA PONTINA CHE RIMANE CHIUSA
ALL’ALTEZZA DI POMEZIA , IN DIREZIONE LATINA. IL TRAFFICO SCORRE SULLA
CORSIA LATERALE. CI SONO CODE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO.
MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE QUESTA MATTINA DALLE 10.30 ALLE 13.00 DI
FRONTE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE.
INFINE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 19.00 LA SFIDA LAZIO
UDINESE PER IL RECUPERO DELLA 25 GIORNATA DI SERIE A. ISTITUITA UNA
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO PIU’ TARDI
.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma