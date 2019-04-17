Traffico Roma del 17-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 09:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E LA VIA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E
ARDEATINA
FILE ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA LAURENTINA E
PROSEGUENDO TRA LA VIA PRENESTINA E LA VIA TIBURTINA
INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE
IN TANGENZIALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FORO
ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI
IN DIREZIONE STADIO.
E PROPRIO IN CORSO DI FRANCIA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLA VIA
FLAMINIA CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL SERAFICO IN PROSSIMITA’ DI VIA LUIGI LILIO
ED IN VIA DELLA FOTOGRAFIA ALL’INCROCIO CON VIA DI GROTTA PERFETTA.
ED E’ ANCORA UN INCIDENTE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DEL CANALE
DELLA LINGUA ALL’ALTEZZA DI VIA CONONE.
SI PROLUNGANO I LAVORI NOTTURNI SULLA VIA PONTINA CHE RIMANE CHIUSA
ALL’ALTEZZA DI POMEZIA , IN DIREZIONE LATINA. IL TRAFFICO SCORRE SULLA
CORSIA LATERALE. CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA.
ALLE ORE 10 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’ UDIENZA GENERALE DEL MERCOLED’I’ IN
VATICANO . LIMITAZIONI ALLA SOSTA ED AL TRAFFICO SULLE STRADE ATTORNO ALLA
BASILICA.
MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE QUESTA MATTINA DALLE 10.30 ALLE 13.00 DI
FRONTE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma