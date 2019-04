Traffico Roma del 17-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 09:50 MAX MAR

SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E LA VIA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E

ARDEATINA

FILE ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA LAURENTINA E

PROSEGUENDO TRA LA VIA PRENESTINA E LA VIA TIBURTINA

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA

PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE

IN TANGENZIALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FORO

ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI

IN DIREZIONE STADIO.

E PROPRIO IN CORSO DI FRANCIA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLA VIA

FLAMINIA CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’UNIVERSITA’ ED IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL

PESCHIERA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUEDOTTO PAOLO.

ED E’ ANCORA UN INCIDENTE LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DEL CANALE

DELLA LINGUA ALL’ALTEZZA DI VIA CONONE.

NON SONO ANCORA TERMINATI I LAVORI NOTTURNI SULLA VIA PONTINA CHE RIMANE

CHIUSA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA , IN DIREZIONE LATINA. IL TRAFFICO SCORRE

SULLA CORSIA LATERALE. CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SPINACETO

ALLE ORE 10 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’ UDIENZA GENERALE DEL MERCOLEDI’ IN

VATICANO . LIMITAZIONI ALLA SOSTA ED AL TRAFFICO SULLE STRADE ATTORNO ALLA

BASILICA.

MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE QUESTA MATTINA DALLE 10.30 ALLE 13.00 DI

FRONTE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE.

