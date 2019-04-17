Traffico Roma del 17-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 11:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN TANGENZIALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FORO
ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO.
RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE PER SEGNALARE ANCHE UN INCIDENTE CHE RALLENTA
IL TRAFFICO TRA VIALE CASTRENSE E VIA PRENESTINA IN DIREZIONE SALARIA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA BARBIELLINI AMIDEI
BERNARDO SIAMO IN ZONA PRIMAVALLE..
STESSA SITUAZIONE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA NOCERA UMBRA ED IN
VIA DELLA FOTOGRAFIA ALL’INCROCIO CON VIA DI GROTTA PERFETTA.
A CENTOCELLE PER LAVORI, CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA FILIPPO ARENA TRA VIA
DEI CICLAMINI E VIA MICHELE TENORE.
RIMANE CHIUSA LA VIA PONTINA, PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN
DIREZIONE LATINA. IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA LATERALE. CI SONO LUNGHE
CODE A PARTIRE DA SPINACETO
MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DI FRONTE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 1300.
QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 19.00 LA SFIDA LAZIO UDINESE PER
IL RECUPERO DELLA 25 GIORNATA DI SERIE A. ISTITUITA UNA DISCIPLINA
PROVVISORIA DI TRAFFICO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma