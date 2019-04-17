Traffico Roma del 17-04-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN TANGENZIALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FORO
ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO.
A CASALOTTI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELLA CELLULOSA IN
PROSSIMITA’ DI VIA ZUMAGLIA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE DI VILLA PAMPHILI
NEI PRESSI DI VIA CERNUSCHI.
STESSA SITUAZIONE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II IN PROSSIMITA’ DI VIA
CONTE VERDE ED IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA PRIORA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA
NOCERA UMBRA ED IN VIA ARDEATINA NEI PRESSI DI VIA NUMISI.
A CENTOCELLE PER LAVORI, CHIUSA VIA FILIPPO ARENA TRA VIA DEI CICLAMINI E
VIA MICHELE TENORE.
SULLA VIA PONTINA,UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI
CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA.
E QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 19.00 I BIANCOCELESTI
AFFRONTANO L’ UDINESE PER IL RECUPERO DELLA 25 GIORNATA DI SERIE A.
ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO , POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE
QUESTA NOTTE SONO IN PROGRAMMA LAVORI ALL’ INTERNO DEL SOTTOVIA DELLA
CRISTOFORO COLOMBO, CHE RESTERA’ CHIUSO DALLE ORE 22.00 ALLE 06 DEL MATTINO
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma