Traffico Roma del 17-04-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 17 APRILE 2019 ORE 15:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA
DEL MARE E L’ARDEATINA, TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A
TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RICORDIAMO CHE SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI
FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIA
DEI CAMPI SPORTIVI, IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI CODE A
TRATTI PER TRAFFICO TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI SULLA
TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE
QUESTA SERA ALLE 19:00 ALLO STADIO OLIMPICO LA LAZIO OSPITA L’UDINESE, GIA’
DAL PRIMO POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA PONTE MILVIO, IL FORO
ITALICO E PIAZZALE CLODIO.
RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO ANCHE CON LA LINEA METRO
A FERMATA FLAMINIO E PROSEGUIRE CON IL TRAM 2 FINO A PIAZZA MANCINI.
SI POSSONO INOLTRE UTILIZZARE LE 14 LINEE BUS CHE RAGGIUNGONO IL FORO
ITALICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma