Traffico Roma del 17-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 17 APRILE 2019 ORE 16:50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USITA DALLA CITTA’
E SUL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E VIA ARDEATINA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, ALTRE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E
PRENESTINA E TRA LA ROMANINA E L’APPIA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RICORDIAMO CHE SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI
FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIA
SALARIA , IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PIU’ AVANTI SULLA
TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA SAN LORENZO E V.LE
CASTRENSE
QUESTA SERA ALLE 19:00 ALLO STADIO OLIMPICO LA LAZIO OSPITA L’UDINESE, GIA’
ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA PONTE MILVIO, IL FORO ITALICO E
PIAZZALE CLODIO.
RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO ANCHE CON LA LINEA METRO
A SCENDENDO ALLA FERMATA FLAMINIO E PROSEGUIRE CON IL TRAM 2 FINO A
PIAZZA MANCINI. SI POSSONO INOLTRE UTILIZZARE LE 14 LINEE BUS CHE
RAGGIUNGONO IL FORO ITALICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma