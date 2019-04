Traffico Roma del 17-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 17 APRILE 2019 ORE 17:50 TR



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO ELA ROMANINA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, ALTRE

CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, TRA ROMA

NORD E L’APPIA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RICORDIAMO CHE SI

TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI

FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIA

SALARIA , IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PIU’ AVANTI SULLA

TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA SAN LORENZO E V.LE

CASTRENSE

QUESTA SERA ALLE 19:00 ALLO STADIO OLIMPICO LA LAZIO OSPITA L’UDINESE, GIA’

ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA PONTE MILVIO, IL FORO ITALICO E

PIAZZALE CLODIO.

RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO ANCHE CON LA LINEA METRO

A SCENDENDO ALLA FERMATA FLAMINIO E PROSEGUIRE CON IL TRAM 2 FINO A

PIAZZA MANCINI. SI POSSONO INOLTRE UTILIZZARE LE 14 LINEE BUS CHE

RAGGIUNGONO IL FORO ITALICO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma