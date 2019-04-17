Traffico Roma del 17-04-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 17 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
IL TRAFFICO PROCEDE RALLENTATO SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO
AD ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE ADAMI
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, PER UN’ ALTRO INCIDENTE NEI
PRESSI DI VIA FRANCESCO CRUCITTI
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA, AD ALTEZZA DI VIA RAFFAELLO NASINI
RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE
TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E PIÙ AVANTI
ALTRE FILE, TRA CASILINA E TIBURTINA, IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE CODE PER
TRAFFICO DA TRIONFALE A SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RICORDIAMO CHE SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI
FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIA
SALARIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI PER
TRAFFICO TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI SULLA TANGENZIALE
TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE
QUESTA SERA ALLE 19:00 ALLO STADIO OLIMPICO LA LAZIO OSPITA L’UDINESE, GIA’
ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA PONTE MILVIO, IL FORO ITALICO E
PIAZZALE CLODIO.
RICORDIAMO CHE È POSSIBILE RAGGIUNGERE LO STADIO ANCHE CON LA LINEA METRO
A SCENDENDO ALLA FERMATA FLAMINIO E PROSEGUIRE CON IL TRAM 2 FINO A
PIAZZA MANCINI. SI POSSONO INOLTRE UTILIZZARE LE 14 LINEE BUS CHE
RAGGIUNGONO IL FORO ITALICO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma