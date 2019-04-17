Traffico Roma del 17-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 17 APRILE 2019 ORE 19:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
ANCORA PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA ROMA NORD E CASILINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RICORDIAMO CHE SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI
FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIA
NOMENTANA , IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PIU’ AVANTI SULLA
TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA SAN LORENZO E V.LE
CASTRENSE
LAVORI DI NOTTE IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NEI SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E
IGNAZIO GUIDI CHIUSI AL TRAFFICO DALLE 23.00 E FINO ALLE 6 DI DOMATTINA IN
DIREZIONE DI VIALE DEL POLICLINICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma