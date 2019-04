Traffico Roma del 17-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 17 APRILE 2019 ORE 19:50 TR



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE ANCORA DIFFICOLTA’ SUL

RACCORDO ANUILARE IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA,

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

ROMANINA.

PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, CI

SONO CODE DA C.SO DI FRANCIA A SAXA RUBRA, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIALE DI

TOR DI QUINTO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RICORDIAMO CHE SI

TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI

FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIA

NOMENTANA , IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PIU’ AVANTI SULLA

TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA SAN LORENZO E V.LE

CASTRENSE

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NEI SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO

GUIDI CHIUSI AL TRAFFICO DALLE 23.00 E FINO ALLE 6 DI DOMATTINA IN

DIREZIONE DI VIALE DEL POLICLINICO.

