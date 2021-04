Traffico Roma del 17-04-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in studio Stefano Baiocchi mentalmente questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico traffico indicato regolare in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul raccordo e consolari al della Vittoria per lavori di pulitura chiuso al traffico Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Borsellino da via Trionfale in direzione di Piazzale Clodio la riapertura alle 12 da ieri per una voragine chiuso un breve tratto di viale dei Colli Portuensi a partire dalla Circonvallazione Gianicolense in direzione di viale Isacco Newton attenzione quindi alla segnaletica ricordiamo che via della Pisana è percorribile per lavori a senso unico per via dei Grimaldi e via San Giovanni eudes in quest’ultima dire Concludiamo con il trasporto pubblico fine settimana di lavori per la linea C della metropolitana e servizio Quindi sospeso oggi e domani attacca disposto corse con autobus sostitutiviche coprono l’intera tratta per interventi di potatura in viale delle Milizie la linea tranviaria 19 che copre la tratta Valle Giulia al Risorgimento è sostituita da autobus per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma appunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma