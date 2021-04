Traffico Roma del 17-04-2021 ore 11:30

Luceverde Roma mentre mandati dalla redazione Buongiorno traffico nel complesso scorrevole sulle strade della capitale sulla diramazione Roma nord dobbiamo chiude per incidente a Castelnuovo di Porto S e bagni in direzione Roma sul Raccordo Anulare bravi Code in carreggiata esterna all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca sulla Cassia restano rallentamenti tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone la polizia locale Ci sentiamo ancora qualche problema in via Montecassino all’altezza di viale Ionio e dove si è verificato un incidente in direzione di Piazza Talenti ci sono poi difficoltà in via di Salone per l’incidente avvenuto all’altezza della rotatoria della Collatina inevitabili le ripercussioni e quindi le code un altro incidente registrato nell’estrema periferia Sud all’intersezione tra via di Trigoria via Andrea Pilia disagi tutto sommato contenuti al della Vittoria per lavori di pulizia a Chiusi al traffico Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ci riferiamo alla cosiddettaAllora mica è bene la strada è chiusa a scendere ovvero sia da via Trionfale in direzione di Piazzale Clodio la riapertura alle ore 12 trasporto pubblico fine settimana di lavori per la linea C della metropolitana e servizio Quindi sospeso oggi e domani attacca disposto corse con autobus sostitutive che coprono l’intera tratta per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

