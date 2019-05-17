Traffico Roma del 17-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 07.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLO SVINCOLO DELL’APPIA ALLA CASILINA. LUNGHI INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA
VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO A CAUSA DI UN INCIDIENTE IN
DIREZIONE CENTRO.. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST. ALTRI INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA
DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO
CITTA’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA..
DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN
RACE 2019, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ FINO AL 19 MAGGIO ALL’INTERNO DEL
CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
RIEVOCAZIONE DELLA MILLE MIGLIA A VIA VENETO. LA STRADA E’ CHIUSA DA PORTA
PINCIANA SINO A VIA BONCOMPAGNI. DEVIATE 7 LINEE BUS.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma