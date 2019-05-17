Traffico Roma del 17-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 07.50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLO SVINCOLO DELLA ROMANINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE
SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO A CAUSA DI UN
INCIDIENTE IN DIREZIONE CENTRO.. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. ALTRI INCOLONNAMENTI SU VIA
FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO
VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI
GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA BATTERIA NOMENTANA
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,
DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN
RACE 2019, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ FINO AL 19 MAGGIO ALL’INTERNO DEL
CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
RIEVOCAZIONE DELLA MILLE MIGLIA A VIA VENETO. LA STRADA E’ CHIUSA DA PORTA
PINCIANA SINO A VIA BONCOMPAGNI. DEVIATE 7 LINEE BUS.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma