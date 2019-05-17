Traffico Roma del 17-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLO SVINCOLO DELLA ROMANINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE
SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE CENTRO,
E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E VIA CRISTOFORO
COLOMBO.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
TANGENZIALE EST. ALTRI INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO
DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA
VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,
SULLA ROMA FIUMICINO PER UN INCIDNETE SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA DELLE
IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR.
DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN
RACE 2019, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ FINO AL 19 MAGGIO ALL’INTERNO DEL
CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
RIEVOCAZIONE DELLA MILLE MIGLIA A VIA VENETO. LA STRADA E’ CHIUSA DA PORTA
PINCIANA SINO A VIA BONCOMPAGNI. DEVIATE 7 LINEE BUS.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma