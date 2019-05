Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50 SS

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA

DALLO SVINCOLO DELLA ROMANINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE

SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE CENTRO,

E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E VIA CRISTOFORO

COLOMBO.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA

TANGENZIALE EST. ALTRI INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO

DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA

VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA. CODE PER LAVORI

SULLA CASSIA BIS TRA IL BIVIO PER FORMELLO E CASTEL DE CEVERI DIREZIONE

RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI

CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,

SULLA ROMA FIUMICINO PER UN INCIDNETE SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA DELLE

IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR.

DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN

RACE 2019, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ FINO AL 19 MAGGIO ALL’INTERNO DEL

CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

