Traffico Roma del 17-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 11.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO
ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA
DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI PER LAVORI
SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO RODOLFO LANCIANI A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL PORTO FLUVIALE NELLE DUE
DIREZIONI. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALEZZA DI
VIA CASTEL DI LEVA POSSIBILI RALLENAMENTI.
DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN
RACE 2019, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ FINO AL 19 MAGGIO ALL’INTERNO DEL
CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
infine per quanto riguarda il TRASPORTO GIORNATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI
PER CHI SI SPOSTA IN TRENO A CAUSA DI UNO SCIOPERO INDETTO TRA LE 9.00 E LE
17.00. A RISCHIO QUINDI I COLLEGAMENTI FERROVIARI A CORTO, MEDIA E LUNGA
PERCORRENZA; GARANTITE LE FRECCE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma