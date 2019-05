Traffico Roma del 17-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 11.20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO

ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA

DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI PER LAVORI

SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO RODOLFO LANCIANI A VIA DEI

CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL PORTO FLUVIALE NELLE DUE

DIREZIONI. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALEZZA DI

VIA CASTEL DI LEVA POSSIBILI RALLENAMENTI.

DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN

RACE 2019, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ FINO AL 19 MAGGIO ALL’INTERNO DEL

CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

infine per quanto riguarda il TRASPORTO GIORNATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI

PER CHI SI SPOSTA IN TRENO A CAUSA DI UNO SCIOPERO INDETTO TRA LE 9.00 E LE

17.00. A RISCHIO QUINDI I COLLEGAMENTI FERROVIARI A CORTO, MEDIA E LUNGA

PERCORRENZA; GARANTITE LE FRECCE.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma