Traffico Roma del 17-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 13.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA
AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
FLAMINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA
BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI SELVOTTA
NELLE DUE DIREZIONI, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA OSTERIA DELLE CAPANNACCE
ALL’INCROCIO CON VIA PIETRAFERRAZZANA.
DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO PER LA KOMEN
RACE 2019, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ FINO AL 19 MAGGIO ALL’INTERNO DEL
CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL l TRASPORTO GIORNATA DIFFICILE QUELLA DI
OGGI PER CHI SI SPOSTA IN TRENO A CAUSA DI UNO SCIOPERO INDETTO TRA LE 9.00
E LE 17.00. A RISCHIO QUINDI I COLLEGAMENTI FERROVIARI A CORTO, MEDIA E
LUNGA PERCORRENZA; GARANTITE LE FRECCE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma