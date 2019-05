Traffico Roma del 17-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC

SU VIA TIBURTINA PER INCIDENTE CODE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE

VERSO IL CENTRO

FORTI DISAGI AL TRAFFICO SEMPRE PER INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA PIO XI

ALL’ALTEZZA DI VIA GREGRIO VII

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E IN ESTERNA TRA LA

ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO

ANUALRE E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DACORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO

SAN GIOVANNI

ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER LAOVRI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA

AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL l TRASPORTO GIORNATA DIFFICILE QUELLA DI

OGGI PER CHI SI SPOSTA IN TRENO A CAUSA DI UNO SCIOPERO INDETTO TRA LE 9.00

E LE 17.00. A RISCHIO QUINDI I COLLEGAMENTI FERROVIARI A CORTA, MEDIA E

LUNGA PERCORRENZA; GARANTITE LE FRECCE.

