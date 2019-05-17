Traffico Roma del 17-05-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA TIBURTINA PER INCIDENTE CODE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE
VERSO IL CENTRO
FORTI DISAGI AL TRAFFICO SEMPRE PER INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA PIO XI
ALL’ALTEZZA DI VIA GREGRIO VII
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E IN ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANUALRE E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A VIA DI GROTTAROSSA.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DACORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO
SAN GIOVANNI
ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER LAOVRI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA
AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL l TRASPORTO GIORNATA DIFFICILE QUELLA DI
OGGI PER CHI SI SPOSTA IN TRENO A CAUSA DI UNO SCIOPERO INDETTO TRA LE 9.00
E LE 17.00. A RISCHIO QUINDI I COLLEGAMENTI FERROVIARI A CORTA, MEDIA E
LUNGA PERCORRENZA; GARANTITE LE FRECCE.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma