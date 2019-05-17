Traffico Roma del 17-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO. RESTA CHIUSA AL
TRANSITO PER INCIDENTE VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER IL
RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO
PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA
LEONE XIII
PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E
PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO
SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24
CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA
AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma