Traffico Roma del 17-05-2019 ore 17:30

POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO. RESTA CHIUSA AL

TRANSITO PER INCIDENTE VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER IL

RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO

PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA

LEONE XIII

PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E

PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO

ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI

NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO

SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24

CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA

AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.

E’ TUTTO

