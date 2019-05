Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.50 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

Su via del casale di san basilio difficolta’ di transito per incidente

PER UN ALTRO INCIDENTE IN CENTRO AL TRANSIOTO

o CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII

PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E

PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO

ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI

NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO

SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24

CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA

AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma