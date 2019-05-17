Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 17.50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
Su via del casale di san basilio difficolta’ di transito per incidente
PER UN ALTRO INCIDENTE IN CENTRO AL TRANSIOTO
o CHIUSA PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA LEONE XIII
PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E
PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO
SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24
CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA
AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma