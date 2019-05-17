Traffico Roma del 17-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 18.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PER UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA E’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA
PLINIO IN DIREZIONE VIA CATULLO, TRAFFICO DEVIATO SU VIA ORAZIO
CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO
PER UN ALTRO INCIDENTE SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DI
LUNGHEZZINA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA A24
TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA PIO XI TRA VIA ANASTASIO II E VIA
LEONE XIII
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA , SUL RACCORDO ANULARE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA LA CENTRALE DEL
LATTE E IL BIVIO PER LA A24
INCIDENTI E CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
LA TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANUALRE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI E A SEGUIRE DALLA TIBURTINA ALLA A24
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma