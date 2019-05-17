Traffico Roma del 17-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE,
IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E
PRENESTINA E IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO
SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24
IN CITTA’ PER UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA E’ CHIUSA AL
TRAFFICO VIA PLINIO IN DIREZIONE VIA CATULLO, TRAFFICO DEVIATO SU VIA
ORAZIO
CHIUSA AL TRANSITO MA PER LAVORI, VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA
AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma