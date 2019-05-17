Traffico Roma del 17-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, IN CARREGGIATA
INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN
ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO
ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI
NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO
SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24
OMANI AL CIRCO MASSIMO DALLE 10 ALLE 14 VENTESIMA EDIZIONE DELLA KOMEN
RACE, MANIFESTAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO.
LA CORSA PODISTICA SI SVOLGERA’ SU DUE PERCORSI RISPETTIVAMENTE DI 5 KM E
DI DUE KM E COINVOLGERA’ OLTRE ALL’AREA DEL CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA
VERITA’ VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA PORTA CAPENA E VIALE DELLE
TERME DI CARACALLA
PER L’OCCASIONE SARANNO DEVIATE O LMITATE 30 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO.
LA LINEA TRAM 3 VIAGGERA’ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma