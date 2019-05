Traffico Roma del 17-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 19.50 SC

SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE, IN CARREGGIATA

INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ VANTI TRA TUSCOLA E PRENESTINA E IN

ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL RACCORDO

ANUALRE E SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI

NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALRIA VERSO

SAN GIOVANNI E POI PROSEGUENDO DALLA TIBURTINA ALLA A24

OMANI AL CIRCO MASSIMO DALLE 10 ALLE 14 VENTESIMA EDIZIONE DELLA KOMEN

RACE, MANIFESTAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO.

LA CORSA PODISTICA SI SVOLGERA’ SU DUE PERCORSI RISPETTIVAMENTE DI 5 KM E

DI DUE KM E COINVOLGERA’ OLTRE ALL’AREA DEL CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA

VERITA’ VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA PORTA CAPENA E VIALE DELLE

TERME DI CARACALLA

PER L’OCCASIONE SARANNO DEVIATE O LMITATE 30 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO.

LA LINEA TRAM 3 VIAGGERA’ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO

