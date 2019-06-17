Traffico Roma del 17-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 07:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE CON CODE È SEGNALATO SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RAI A
SAXA RUBRA VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
CODE PER TRAFFICO INVECE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA PRIMA PORTA A VIA DEI
DUE PONTI
CODE ANCHE SULLA SALARIA E SULLA VIA APPIA IN ENTRATA IN CITTÀ
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPI AIN
CARREGGIATA INTERNA VERSO LA PONTINA E SULLA ESTERNA TRA PRENESTINA E
NOMENTANA
STESSA SITUAZIONE SUL PERCORDO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E
LO SV PER LA TANGENZIALE EST
LIMITATO A PORTA MAGGIORE IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 5 E 14 PER UN
VEICOLO GUASTO FERMO SUI BINARI A PIAZZA VITTORIO. PER TERMINI SI POSSONO
UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, INFINE, IN CENTRO, NELL’AREA TRA IL
LUNGOTEVERE DEGLI ALBERTESCHI E PONTE PALATINO,
PER UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA DI PRESIDIO IN PROGRAMMA TRA LE 10 E LE
14 IN PIAZZA CASTELLANII NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
.
EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma