Traffico Roma del 17-06-2019 ore 07:30

INCIDENTE CON CODE È SEGNALATO SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RAI A

SAXA RUBRA VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE

CODE PER TRAFFICO INVECE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA PRIMA PORTA A VIA DEI

DUE PONTI

CODE ANCHE SULLA SALARIA E SULLA VIA APPIA IN ENTRATA IN CITTÀ

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPI AIN

CARREGGIATA INTERNA VERSO LA PONTINA E SULLA ESTERNA TRA PRENESTINA E

NOMENTANA

STESSA SITUAZIONE SUL PERCORDO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E

LO SV PER LA TANGENZIALE EST

LIMITATO A PORTA MAGGIORE IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 5 E 14 PER UN

VEICOLO GUASTO FERMO SUI BINARI A PIAZZA VITTORIO. PER TERMINI SI POSSONO

UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, INFINE, IN CENTRO, NELL’AREA TRA IL

LUNGOTEVERE DEGLI ALBERTESCHI E PONTE PALATINO,

PER UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA DI PRESIDIO IN PROGRAMMA TRA LE 10 E LE

14 IN PIAZZA CASTELLANII NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

.

EMANUELA CASTALDI

