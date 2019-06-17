Traffico Roma del 17-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI
IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.
A ROMA NORD SULLA VIA FLAMINIA TRAFFICO INSOLITO IN USCITA DALLA CIITTÀ
ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA: SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
ALTRO INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA SUD: CI SONO CODE SULLA VIA PONTINA DA
POMEZIA A CASTEL ROMANO VERSO LA CAPITALE
CODE PER IL TRAFFICO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA
ED ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA PRENESTINA ALLA
TIBURTINA, E DALLA CASSIA A VIA DEL PESCACCIO E DALLA ROMA-FIUMIICNO ALLA
VIA DEL MARE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST VERSO IL CENTRO.
PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DA VIA
DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A
PORTA MAGGIORE, A CAUSA DI UNA AUTO FERMA IN PANNE SUI BINARI DI PIAZZA
VITTORIO: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma