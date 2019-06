Traffico Roma del 17-06-2019 ore 09:00

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 8:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A

VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA E

DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE

DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA, TRA FLAMINIA E CASSIA, DALLA TRIONFALE A

VIA DEL PESCACCIO E DALLA ROMA-FIUMIICNO ALLA VIA DEL MARE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO

DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST VERSO IL CENTRO.

PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI A TRATTI SINO

A VIALE CASTRENSE; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO DA

VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

ALLE PORTE DI ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI

DECIMA E DA SPINACETO ALL’EUR, POI INCOLONANMENTI SULLA VIA C.COLOMBO

DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE DA ACILIA A CASAL

BERNOCCHI.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma