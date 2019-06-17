Traffico Roma del 17-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA VIA DOMENICO TARDINI E
VIA CALISTO II IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE.
INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA DI SETTECAMINI, INTERESSATA VIA CASAL BIANCO
ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA.
INCIDENTE ANCHE SUL GRA, NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO: CI SONO CODE DALLA
DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ALLA VIA FLAMINIA.
PRESGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE SINO ALL’USCITA
PER LA VIA TRIONFALE, POI TRA VIA DI MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO, TRA
LA ROMA-FIUMIICNO E LA VIA DEL MARE, E TRA APPIA E TUSCOLANA E TRA CASILINA
E TIBURTINA.
IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,
DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALLA VIA DEL MARE
SEMPRE A ROMA NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL
GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST VERSO IL CENTRO.
PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE DALLA VIA
NOMENTANA A CORSO FRANCIA.
ALLE PORTE DI ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR, I SU VIA
C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma