Traffico Roma del 17-06-2019 ore 10:00
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A
VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
NEL RIONE PRATI TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA BARLETTA: ALTEZZA
VIALE GIULIO CESARE.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA A VIA DI
CASAL DEL MARMO, POI TRA VIA DI MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA
ROMA-FIUMICNO E LA VIA DEL MARE.
IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA PRENESTINA ALL’APPIA E
DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO.
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA COLLATINA DA VIALE TOGLIATTI A
VIALE DELLA VENEZIA GIULIA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST VERSO IL CENTRO.
PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI
SINO A VIALE CASTRENSE, MENTRE, VERSO LO STADIO OLIMPICO,CODE DALLA VIA
DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
ALLE PORTE DI ROMA SUD CODE SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma