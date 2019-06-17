Traffico Roma del 17-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA CASSIA DAL GRA SINO A VIA
DEI DUE PONTI, E SULLA VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ALL’AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO.
RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA COLLATINA DA VIALE
TOGLIATTI A VIALE DELLA VENEZIA GIULIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO AL BIVIO
PER LA TANG.EST VERSO IL CENTRO.
PROPRIO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI, RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA
ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 , E A SEGUIRE DA VIA PRENESTINA SINO A
VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASILINA
ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RLLENTA DALLA PONTINA ALL’APPIA.
ALL’EUR INCIDENTE SU VIALE EGEO ALL’ ALTEZZA DI VIA MONTE DEL FINOCCHIO:
TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DI VIA DI DECIMA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma