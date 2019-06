Traffico Roma del 17-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA CASSIA DAL GRA SINO A VIA

DEI DUE PONTI, E SULLA VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

ALL’AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO.

RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA COLLATINA DA VIALE

TOGLIATTI A VIALE DELLA VENEZIA GIULIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO AL BIVIO

PER LA TANG.EST VERSO IL CENTRO.

PROPRIO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI, RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA

ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 , E A SEGUIRE DA VIA PRENESTINA SINO A

VIALE CASTRENSE.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASILINA

ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RLLENTA DALLA PONTINA ALL’APPIA.

ALL’EUR INCIDENTE SU VIALE EGEO ALL’ ALTEZZA DI VIA MONTE DEL FINOCCHIO:

TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DI VIA DI DECIMA.

