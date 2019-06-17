Traffico Roma del 17-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA CASSIA ALL’ ALTEZZA
DELL’ISOLA FARNESE IN DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA
TRIONFALE IN VIA ARISTIDE GABELLI, SI VIAGGIA A RILENTO NEI PRESSI DI
VIA OTTAVIO ASSAROTTI.
RISOLTO INVECE L’INCIDENTE NELLA ZONA DELL’EUR TORNATO REGOLARE IL
TRAFFICO SU VIALE EGEO ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE FINOCCHIO.
SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA
VIA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 , E A SEGUIRE DA VIA
PRENESTINA SINO A VIA NOLA.
IN CENTRO FINO ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA A PIAZZA CASTELLANI,
DAVANTI AGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE NELL’AREA TRA IL LUNGOTEVERE DEGLI ALBERTESCHI E PONTE
PALATINO.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma