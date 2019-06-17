Traffico Roma del 17-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE KANT
ALL’INCROCIO CON VIA GIOVANNI ZANARDINI, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN
ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GENZANO ALTEZZA VIA ROCCA DI PAPA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI, DA VIA
TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU
VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN USCITA DA
ROMA..
DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PER LAVORI CHIUSA VIA COLLATINA NEL TRATTO TRA
VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA. DEVIATE LE LINEE
450 E 541 PROVENIENTI RISPETTIVAMENTE DAL CAPOLINEA DI MONTI TIBURTINI E
VIA FILLIA.
A TORRE MAURA FINO AL 30 GIUGNO LAVORI SU VIA DELL’AQUILA REALE. SUL POSTO
RESTRINGIMENTO E SENSO UNICO DI MARCIA DA VIA DELLE RONDINI A VIA
CASILINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma