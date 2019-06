Traffico Roma del 17-06-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE KANT

ALL’INCROCIO CON VIA GIOVANNI ZANARDINI, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN

ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GENZANO ALTEZZA VIA ROCCA DI PAPA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI, DA VIA

TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU

VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN USCITA DA

ROMA..

DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PER LAVORI CHIUSA VIA COLLATINA NEL TRATTO TRA

VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA. DEVIATE LE LINEE

450 E 541 PROVENIENTI RISPETTIVAMENTE DAL CAPOLINEA DI MONTI TIBURTINI E

VIA FILLIA.

A TORRE MAURA FINO AL 30 GIUGNO LAVORI SU VIA DELL’AQUILA REALE. SUL POSTO

RESTRINGIMENTO E SENSO UNICO DI MARCIA DA VIA DELLE RONDINI A VIA

CASILINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI.

