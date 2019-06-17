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Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17:00

di - 17 Giugno 2019 - 17:00

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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 16:50  SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA
 PIETRO OTTOBONI
BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO
SVINCOLO DELLA COLOMBO E  LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI,   DA
L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI VIAGGIA A RILENTO  ANCHE SU
VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA .
DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PER LAVORI CHIUSA VIA COLLATINA NEL TRATTO TRA
VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA. DEVIATE  LE LINEE
450 E 541 PROVENIENTI RISPETTIVAMENTE DAL CAPOLINEA DI MONTI TIBURTINI E
VIA FILLIA.
A TORRE MAURA FINO AL 30 GIUGNO LAVORI SU VIA DELL’AQUILA REALE. SUL POSTO
RESTRINGIMENTO E SENSO UNICO DI MARCIA DA VIA DELLE RONDINI A  VIA
CASILINA. POSSIBILI RALLENTAMENTI.
DA SS E’ TUTTO  AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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