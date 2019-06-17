Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA
PIETRO OTTOBONI.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO
DELLA COLOMBO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA VIA TUSCANIA E IL RACCORDO ANULARE
IN USCITA DA ROMA.TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO
S.GIOVANNI, DA L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI VIAGGIA A
RILENTO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIA SALARIA .
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
PIAZZA GALERIA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.
DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PER LAVORI CHIUSA VIA COLLATINA NEL TRATTO TRA
VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA. DEVIATE LE LINEE
450 E 541 PROVENIENTI RISPETTIVAMENTE DAL CAPOLINEA DI MONTI TIBURTINI E
VIA FILLIA.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma