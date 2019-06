Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA

PIETRO OTTOBONI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO

DELLA COLOMBO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA VIA TUSCANIA E IL RACCORDO ANULARE

IN USCITA DA ROMA.TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO

S.GIOVANNI, DA L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI VIAGGIA A

RILENTO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

VIA SALARIA .

BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

PIAZZA GALERIA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.

DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PER LAVORI CHIUSA VIA COLLATINA NEL TRATTO TRA

VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE E VIA DELLA VENEZIA GIULIA. DEVIATE LE LINEE

450 E 541 PROVENIENTI RISPETTIVAMENTE DAL CAPOLINEA DI MONTI TIBURTINI E

VIA FILLIA.

