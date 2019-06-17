Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:50 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA ALL’INCROCIO CON
VIA DI BRAVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA
TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO OTTOBONI.
SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI PER INCIDENTE E TRAFFICO INTENSO TRA
LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN
CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA RUSTICA.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA VIA TUSCANIA E IL RACCORDO ANULARE
IN USCITA DA ROMA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO
S.GIOVANNI, DA L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI VIAGGIA A
RILENTO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIA SALARIA .
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
PIAZZA GALERIA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma