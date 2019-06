Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLE STRADE CITTADINE.

A NORD DI ROMA CI SONO CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER IL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI RIANO.

INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN INCIDENTE

AVVENUTO AL KM 1+400. RESTIAMO NELL’ESTREMA PERIFERIA NORD, INCIDENTE E

CODE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO RADIO

VATICANA.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA

PISANA SINO ALL’AURELIA E SUCCESSIVAMENTE TRA LE USCITE CASSIA, FLAMINIA E

SALARIA; PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI DA SETTEBAGNI A

LA RUSTICA. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA L’USCITA

SANT’ALESSANDRO E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

RESTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE

RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO

ALL’USCITA ROMANINA. RIPERCUSSIONI E CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO AL

RACCORDO.

SULLA TANGENZIALE CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLA SALARIA,

ALTRE CODE DALLA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

INCIDENTE E CODE IN VIA DELLA PISANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI BRAVA.

RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA DEL PONTE PISANO.

AL PRENESTINO INCIDENTE E CODE IN VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI. ALTRO

INCIDENTE IN VIA NICOLÒ FORTEGUERRI ALL’ALTEZZA DI VIA SAMPIERO DI

BASTELICA.

FUORI TERRITORIO, GROSSI DISAGI E LUNGHE CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E

APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA, SI TRATTA DI UN INCIDENTE!

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma