Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19:30

INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN INCIDENTE

AVVENUTO AL KM 1+400. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO

CODE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO RADIO VATICANA. UN TERZO INCIDENTE IN VIALE

DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI

QUINTO..

SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

PER FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN CARREGGIATA

INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA

RUSTICA.

.TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI, DA

L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU

VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA .

BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

PIAZZA GALERIA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.

