Traffico Roma del 17-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 19 50 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CODE PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO IN PROSSIMITÀ
DEL CENTRO RADIO VATICANA. UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO
CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO..
SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
PER FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI SULLA
VIA PONTINA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE
POMEZIA., ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI
MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA.
.TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG.EST, VERSO S.GIOVANNI, DA
L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU
VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA .
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
PIAZZA GALERIA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO.
DA SS E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma