Traffico Roma del 17-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e buon mercoledì 17 giugno rallentamenti sono segnalati al momento sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Appia e Ardeatina auto in fila sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo anulare direzione centro ma si sta in coda anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico per lavori in tre Tor di Quinto la galleria Giovanni XXIII direzione Stadio Olimpico la galleria ricordiamo da ieri è tornata irregolarmente percorribile rallentamenti poi sono segnalati sulla via Flaminia adesso se Rubra via dei Due Ponti direzione centro ed infine restiamo distanza da ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 da Massimo veschi per il momento è tutto a più tardi un servizio e della polizia locale di Roma Capitale

