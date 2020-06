Traffico Roma del 17-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati l’appuntamento con il traffico si è normalizzata la circolazione sul Raccordo Anulare ridotte le code anche sul tratto Urbano della A24 Al momento sono segnalate solo tre Portuense la tangenziale direzione centro e sulla tangenziale invece abbiamo ancora lunghe Code in via del Foro Italico per lavori in direzione Stadio Olimpico tra via dei Campi Biella galleria Giovanni XXIII code anche verso San Giovanni da via Prenestina a viale Castrense e anche questa notte tra le 22 e le 6 sulla tangenziale est per lavori sarà chiuso il tratto compreso tra Viale Etiopia e via della Batteria Nomentana in direzione San Giovanni uscita obbligatoria Dunque su Viale Etiopia intanto si allungano le code sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti direzione centro sulla Salaria troviamo code all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe sempre in direzione centro è sempre in entrata in città auto in fila anche sulla via Ardeatina all’altezza diraccordo anulare per i dettagli di queste idee altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo vecchi e tutto a più tardi un servizio a cura della C della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma