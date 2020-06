Traffico Roma del 17-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nessun problema alla viabilità sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico Invia in città su via dei Fori Italico lavori interesseranno Questa notte la galleria Fleming la strada arriverà chiusa in direzione della via Salaria nel tratto tra Corso di Francia viale di Tor di Quinto con uscita obbligatoria sul Corso di Francia per tutti i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

