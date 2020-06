Traffico Roma del 17-06-2020 ore 10:00

Luceverde Roma Buongiorno In relazione Massimo veschi sulla tangenziale abbiamo ancora lunghe code su via del Foro Italico per lavori in direzione stadio tra via dei Campi Sportivi e la galleria Giovanni XXIII ma ci sono code anche verso San Giovanni da via Prenestina a viale Castrense anche questa notte tra le 22 e le 6 sulla tangenziale per lavori sarà chiuso il tratto compreso tra Viale Etiopia e via della Batteria Nomentana in direzione San Giovanni uscita obbligatoria su Viale Etiopia sul treno Urbano della A24 ancora code per traffico tratto della tangenziale direzione centro rallentamenti e code anche sulla via Flaminia dal centro Rai di Saxa Rubra fino a via dei Due Ponti direzione centro ed infine restiamo a distanza fino al 30 agosto accesso libero per l’intera giornata Nelle ZTL del centro Tridente e Trastevere questo per agevolare gli spostamenti in città resta mattina 0le notturne di San Lorenzo e Testaccio da Massimo pesca e tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma