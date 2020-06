Traffico Roma del 17-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il traffico sulla tangenziale lungo via del Foro Italico per lavori esiste ancora in coda in direzione Stadio Olimpico 3 Tor di Quinto la galleria Giovanni XXIII code per l’incidente invece sulla carreggiata opposta direzione di San Giovanni a partire dal bivio per la Roma da qui a Code che ritroviamo anche sul tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale direzione centro sempre per un incidente si rallenta anche in via Appia all’incrocio con latte a Pignatelli e poi in via Nomentana direzione Porta Pia si sta in coda per un incidente all’altezza di Villa Torlonia e invece il traffico intenso in centro sul lungotevere a provocare Lumia code tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Regina Margherita in direzione Lungotevere Flaminio ed infine abbiamo ancora problemi sulla Ardeatina la causa dei lavori in corso si sta in coda nelle due direzioni all’altezza del raccordo anulare per i dettagli di questa e altre notizieconsultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo vecchi e tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

