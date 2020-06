Traffico Roma del 17-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi subito al Foro Italico solite cose per lavori da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico sul raccordo nella zona sud dell’anello code per incidente tra le uscite a pie Laurentina In entrambe le carreggiate Rimaniamo in zona ci sono quelle per lavori sulla via di torricola raccordo in uscita dalla città anche dal raccordo a via delle cornacchiole in direzione del centro Mentre al Ostiense Ci sono rallentamenti per incidente su via del Porto Fluviale all’altezza del ponte di ferro restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma