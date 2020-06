Traffico Roma del 17-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord su via del Foro Italico code per lavori da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII direzione dello Stadio Olimpico code per lavori anche sulla via Ardeatina da via di torricola raccordo in uscita della città e del raccordo via Delle cornacchiole in direzione del centro incidente sulla via Prenestina appena fuori il raccordo all’altezza di via di Torrenova Ci sono code a partire dal raccordo anulare in uscita dalla città ma anche da Colle monfortani verso il centro sulla Roma Napoli tra Montone il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione della capitale ci sono 6 km di fila in diminuzione a causa del ribaltamento di un camion avvenuta all’altezza del chilometro 578 il traffico scorre solo su due delle tre corsie disponibili in alternativa chi Viaggia verso Roma o Firenze può uscire a Valmontone pure anticipare l’uscita Colleferro percorrere la statalee rientrare in autostrada San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

