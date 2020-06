Traffico Roma del 17-06-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord su via del Foro Italico code per lavori da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico ma anche verso San Giovanni da viale di Tor di Quinto a viale della Moschea code per lavori anche sulla via Ardeatina da via di torricola raccordo quindi in uscita dalla città e dal raccordo a via delle cornacchie in direzione del centro sul tratto Urbano della Roma L’Aquila code da Viale Togliatti al Raccordo sempre in uscita dalla città sul raccordo in carreggiata esterna coda tratti dalla Pontina alla diramazione di Roma Sud mentre in carreggiata interna incolonnamenti tra le uscite Casilina e doppia sta migliorando lentamente la situazione sulla roma-napoli penalizzata da un incidente con camion ribaltato tra Valmontone e bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione della capitale il traffico scorre solo su due delle tre corsie disponibili ci sono 3 km di fila in alternativa chi Viaggia verso Roma o Firenze può uscire a valmontoppure anticipare l’uscita Colleferro per rientrare a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud dopo aver percorso la via Casilina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma