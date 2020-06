Traffico Roma del 17-06-2020 ore 19:30

Luceverde Roma una buona serata ben trovati dalla redazione a Roma Nord solite cose per lavori su via del Foro Italico da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico sempre a proposito di via del Foro Italico anche questa notte lavora in programma all’interno della galleria Fleming la strada rimarrà quindi chiusa in direzione della via Salaria nel tratto compreso tra Corso Francia e viale di Tor di Quinto uscita obbligatoria quindi su Corso Francia sulla tangenziale est traffico rallentato tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni Inoltre anche questa notte per altre tre notti consecutive nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino divieto di transito tra Viale Etiopia e via della Batteria Nomentana sempre in direzione San Giovanni uscita obbligatoria su Viale Etiopia lavori anche sulla via Ardeatina tra il raccordo via di torricola In entrambe le direzioni mentre è ancora difficile la situazione sulla Roma Napoli penalizzata da un incidente con camion ribaltato al km 578/3 a Valmontone il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione della capitale il traffico scorre sulla corsia di sorpasso ci sono 6 km di fila in aumento In alternativa chi verso Roma può uscire a Valmontone oppure anticipare l’uscita a Colleferro per rientrare a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud dopo aver percorso la via Casilina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Daniele guerrisi per questa sera È tutto Buon proseguimento d’ascolto un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale

